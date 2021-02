Covid-19 : en France, les acteurs de la culture se renouvellent

France 24 • 18/02/2021 à 17:00

Cette semaine, À l'Affiche s'intéresse aux alternatives proposés par les lieux culturels fermés à cause de la pandémie de Covid-19. À la télévision, la chaîne éphémère CultureBox propose une programmation 100 % culture. Les musées profitent de la crise pour rajeunir leur image en s'invitant sur les réseaux sociaux et adoptent les codes du jeune public via des applications comme Tik Tok. Les galeries d'art qui continuent à accueillir du public, assurent une sorte d'intérim des musées. Enfin, même privés de scène, les humoristes continuent à faire rire... sur Internet, avec une créativité renouvelée.