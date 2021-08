information fournie par France 24 • 31/08/2021 à 15:01

Des taux d'incidence en hausse dans plus de la moitié des pays européens et une vaccination en baisse de près de 14 % ces six dernières semaines. L'Organisation mondiale de la Santé s'inquiète. Selon elle, le #Covid19 pourrait encore faire plus de 230 000 morts en #Europe d'ici au 1er décembre. #OMS