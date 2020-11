Covid-19 : Déconfinement, le mot tabou ?

France 24 • 19/11/2020 à 18:05

Le mot déconfinement est pour l'instant un mot que personne au gouvernement ne veut prononcer. Le Président doit prendre la parole la semaine prochaine pour évoquer les pistes et le calendrier. A l'Assemblée, la proposition de loi sur la sécurité globale est discutée cette et l'un des articles met vent debout les défenseurs des libertés. Un texte qui divise jusque dans les rangs de la majorité. Enfin, le projet de loi pour lutter contre le séparatisme arrive bientôt en conseil des ministres. Est-il à la hauteur de l'enjeu ? R. Febvre et J.-M. Colombani en parlent avec leurs invités.