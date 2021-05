France 24 • 28/05/2021 à 15:28

Codogno. Cette ville de Lombardie, tout au nord de l'Italie, ne vous dit peut-être rien, mais elle a été l'épicentre de l'épidémie de Covid-19 en Europe. Au tout début du mois de février 2020, les premiers cas recensés sont détectés : on évoque alors des voyageurs rentrés de Chine mais à vrai dire, à ce jour, on ne connaît toujours pas le patient zéro. C'est un reportage de Natalia Mendoza, Louise Malnoy et Lorenza Pensa.