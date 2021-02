Covid-19 : à Dubaï, le pari risqué de l'ouverture au tourisme

France 24 • 09/02/2021 à 16:00

Notre Focus du jour nous emmène à Dubaï, l'un des rares endroits au monde à accueillir actuellement les voyageurs du monde entier. Tandis que la plupart des pays de la planète ont fermé leurs frontières et imposent couvre-feu ou confinement, l'émirat, très dépendant du tourisme, a choisi de laisser ses frontières, hôtels, restaurants, centres commerciaux, plages et attractions ouverts, à l'exception des bars et discothèques. Il mise gros sur la vaccination pour éviter un nouveau confinement. Mais le pari est risqué. Reportage de Sophie Guignon, Nicolas Keraudren et Sylvain Lepetit.