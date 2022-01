Coup d'Etat au Burkina : une situation "hautement inflammable"

information fournie par France 24 • 25/01/2022 à 10:52

Au Burkina Faso, des militaires ont annoncé la dissolution du gouvernement et la fermeture des frontières, lors d'une allocution télévisée lundi 24 janvier. Lisant un communiqué signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui assure désormais le pouvoir, un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières à compter de minuit, la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la suspension de la Constitution. Comme le souligne Armelle Charrier, chroniqueuse international à France 24, l'entièreté du territoire n'est pas forcément tenue par les putschistes et la situation pourrait se dégrader.