Côte d’or : à la découverte des vignobles en hiver

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 15:03

Sous son manteau de neige, le vignoble semble endormi en hiver. C’est pourtant en cette saison que se joue la destinée des grands vins de la Côte d’Or : dans les champs, on coupe la vigne et on allume des brasiers pour la protéger du gel. Les tonneliers fabriquent les barriques pour les prochaines vendanges, avec un savoir-faire qui leur vaut un succès international. Et dans les caves, jour après jour, les œnologues et leurs sens aiguisés supervisent l’élevage en fût des plus grands millésimes.