Corruption au Parlement européen : "il faut vraiment des mesures majeures"

information fournie par France 24 • 19/12/2022 à 10:09

Roberta Metsola a annoncé ce jeudi 15 décembre des réformes "d’ampleur" suite aux soupçons d’un scandale mettant en cause le Qatar et l’institution. Pour Olivier Costa, politologue, chercheur au CNRS et à Sciences Po Paris, invité de France 24, "il faudrait adopter une loi européenne pour créer cette autorité qui pourrait être composée d’élus à la retraite, mais peut-être, des gens plus indépendants […], et qui pourrait ensuite, de manière, totalement indépendante, sans lien avec les institutions, sans lien avec les Etats, sans lien avec les partis, examiner la situation des différents acteurs du système, et être saisie des cas les plus problématiques". Décryptage.