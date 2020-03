Coronavirus : les agences de notation vont-elles encore mettre de l'huile sur le feu ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 31/03/2020 à 14:10

Avec la crise sanitaire, les agences de notation sont en train de dégrader de plus en plus d'entreprises. Ce qui n'est pas sans conséquence sur leur capacité à se refinancer. Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 30 mars 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com