Corée du Sud : après le drame d'Itaewon, la population entre résilience et colère

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 10:51

Le 29 octobre 2022, à Séoul, le soir d’Halloween, un mouvement de foule fait 158 morts et près de 200 blessées. Parmi les victimes, énormément de jeunes, âgés de 20 ou 30 ans, venus participer aux premières célébrations d’Halloween depuis la pandémie, dans l'un des principaux quartiers festifs de Séoul, Itaewon. Un mois et demi après cette tragédie qui a bouleversé le pays, les rescapés, les habitants de Séoul mais aussi les autorités essayent de surmonter le traumatisme. Un reportage de Florian Némard, Seri Park, Aruna Popuri et Constantin Simon.