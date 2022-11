COP 27 : des promesses aux actes ? Plus de 110 dirigeants à Charm-el-Cheikh

information fournie par France 24 • 07/11/2022 à 20:22

La COP 27 s'est ouverte en Égypte et l’ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les promesses des États ne sont pas suffisantes et mettent la planète sur une trajectoire de réchauffement de 2,5 degrés à la fin du siècle. Inondations dévastatrices au Pakistan, sécheresses historiques et cyclones en série en Afrique, les pays les plus pauvres sont aussi les plus exposés au dérèglement climatique alors qu’ils sont beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre que les pays riches.