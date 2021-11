Congrès du PCC : Quelle est la vision historique de Xi Jinping ?

information fournie par France 24 • 10/11/2021 à 15:04

Le Parti communiste chinois (PCC) a entamé lundi sa plus importante réunion de l'année, qui doit inscrire dans le marbre la vision historique du président Xi Jinping. Au pouvoir depuis neuf ans, l'homme fort de Pékin s'apprête dans un an à obtenir un troisième mandat à la tête du PCC -- renforçant encore sa stature de dirigeant le plus puissant du pays depuis le fondateur du régime communiste, Mao Tsé-toung, au pouvoir de 1949 à 1976. Selon Joël Ruet, économiste au CNRS, "On est dans un moment plus politique et moins symbolique".