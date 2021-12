Congé paternité : pour que maman travaille

information fournie par France 24 • 08/12/2021 à 14:31

Le gros mot de l’éco se penche sur les berceaux, la layette et les gardes d’enfants. Quand il s’agit d’accueillir bébé, les femmes restent en première ligne. Selon l’OCDE, elles consacrent deux fois plus de temps que les pères aux tâches domestiques. Au travail en revanche, elles gagnent 23 % de moins que les hommes en moyenne et n’ont qu’une chance sur quatre d’occuper un poste de pouvoir. Le congé paternité peut-il contribuer à un meilleur équilibre? Quel est son impact sur l’égalité économique entre les hommes et les femmes?