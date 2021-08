information fournie par France 24 • 09/08/2021 à 16:01

Avec le retour du confinement en Guadeloupe et en Martinique, c'est donc la fin des vacances avant l'heure. En Martinique notamment, de nombreux aoutiens annulent leur voyage, d'autres composent avec les restrictions sanitaires. Un nouveau coup dur pour le tourisme, un secteur éprouvé après plus d'un an de pandémie de Covid-19.