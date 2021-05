France 24 • 26/05/2021 à 14:40

À un an de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron semble s'être déjà lancé dans sa campagne pour un second mandat. Après avoir reçu les youtubeurs McFly et Carlito à l'Elysée, il vient de donner une longue interview à la revue trimestrielle Zadig. Ces choix de communication, parfois très critiqués, sont-ils une stratégie risquée ? Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Laetitia Krupa.