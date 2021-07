Commerce en ligne : ces faux avis et vraies arnaques...

information fournie par Ecorama • 30/07/2021 à 14:00

Avec la pandémie, le commerce en ligne explose et avec lui, le nombre de faux avis clients ! L'Autorité britannique de la concurrence vient d'ailleurs d'ouvrir une enquête contre Amazon et Google, les soupçonnant de ne pas réagir. Comment évaluer l'ampleur du phénomène et comment s'en prémunir ? Les explications de Laurie Evzline, Chroniqueuse Ecorama. Emission Ecorama du 30 juillet 2021, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com