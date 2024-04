information fournie par France 24 • 12/04/2024 à 19:50

Les tensions commerciales montent entrent Bruxelles et Pékin. La Commission européenne accuse les entreprises chinoises de concurrence déloyale et annonce l'ouverture d'enquêtes sur les subventions de la Chine à destination de ses fabricants d'éoliennes et de panneaux solaires. La Chine voit d'un mauvais œil ce nouveau "protectionnisme" européen. Ces enquêtes sont-elles suffisantes pour défendre l'industrie des Vingt-Sept ? Que peut faire l'UE face à la menace commerciale chinoise ?