Comment SAP peut atteindre le net zéro carbone d’ici 2030 ?

information fournie par Boursorama • 09/11/2022 à 18:18

L'éditeur de logiciels SAP s'est engagé à atteindre le net zéro carbone en 2030. Comment comptent-ils s'y prendre ? Comment réconcilier la performance financière et extra financière ? Entretien avec Emmanuelle Brun, directrice générale déléguée finance de SAP France et Beryl Bouvier di Nota, Directrice adjointe actions européennes chez OFI AM.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

En savoir plus sur OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.