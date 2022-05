information fournie par France 24 • 31/05/2022 à 12:35

Des terres qui ont soif, des cours d'eau asséchés, des incendies, des maisons qui se fissurent... Les sécheresses en France sont de plus en plus fréquentes. Face à cette situation, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme et appellent à revoir notre modèle agricole et, plus globalement, notre façon de consommer. Il s'agit, selon eux, de la seule voie possible pour préserver les réserves en eau, un or bleu aussi rare que précieux.