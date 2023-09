Comment la visite de Kim Jong-Un en Russie est-elle perçue par les médias russes ?

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 19:16

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un est en visite cette semaine dans l'Extrême-Orient russe. Si le contenu de ses pourparlers avec Vladimir Poutine reste secret, la presse russe et étrangère évoque de potentiels accords sur des livraisons d'armements nord-coréens à la Russie et une coopération spatiale. Alors que la Russie a elle aussi voté des sanctions onusiennes qui interdisent un tel partenariat et dans le contexte de la guerre en Ukraine, comment cette visite est-elle perçue en Russie ? Décryptage.