Comment la propagande russe construit le mythe d'une "défense de la Patrie" contre des "ukro-nazis"

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 20:33

Au terme d'un an et sept mois d'une guerre d'invasion menée par leur pays en Ukraine, la propagande maintient toujours les Russes dans l'illusion d'une guerre pour la "défense de la Patrie" et du "monde russe" contre des "ukro-nazis". Au quotidien, les journaux télévisés russes déclinent des récits qui nient les victimes civiles ukrainiennes, glorifient les combattants russes et dénigrent l'Ukraine et son armée. Les reportages depuis les territoires occupés font table rase du "passé ukrainien" et montrent des habitants reconnaissants envers la Russie.