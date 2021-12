Comment investir avec les ETF ?

information fournie par Boursorama • 16/12/2021 à 12:11

Ils ont fait leur chemin dans le portefeuille des investisseurs: les ETF, on les appelle aussi fonds indiciels ou trackers ont conquis un nombre croissant d'épargnants grâce à une formule simple et peu coûteuse, consistant à répliquer le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier.

Cependant pour l'investisseur novice, beaucoup de questions peuvent encore se poser : Qu'est-ce qu'un ETF, comment fonctionne-t-il, comment peut-on le vendre et l'acheter ? Comment fonctionnent et évoluent les indices qui servent de référence à l'ETF ?

Cette webconférence était organisée pour répondre à toutes ces questions et donner des bases indispensables pour investir efficacement avec les ETF, avec deux experts sur le sujet : Isaure Chabannes, directrice Ventes iShares France et Arnaud Gihan, directeur iShares France. Replay de la conférence du 14 décembre 2021