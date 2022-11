information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 10:07

Depuis novembre 2012, les rebelles du M23 sévissent dans l'est de la RD Congo. A l'époque, la ville de Goma avait été la première prise par les rebelles. Aujourd'hui, la même rébellion est à quelques dizaines de kilomètres de la grande ville de l'est de la RD congo qui, encore une fois, vit dans la crainte et l'incertitude.