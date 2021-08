information fournie par France 24 • 09/08/2021 à 10:34

Les talibans se sont emparés de la ville de Taloqan, dans le nord-est de l'Afghanistan, troisième capitale provinciale afghane tombée ce dimanche, et cinquième en trois jours, a-t-on appris auprès d'habitants et d'une source sécuritaire. "Le gouvernement a échoué à nous envoyer de l'aide et nous nous sommes retirés de la ville cet après-midi", a déclaré un responsable sécuritaire, alors qu'un habitant de Taloqan a rapporté que "les talibans sont partout".