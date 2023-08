information fournie par France 24 • 04/08/2023 à 11:50

Le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN ont annoncé un accord de cessez le feu. L'ELN, dernier groupe armé à ne pas avoir déposé les armes. Victoire politique également pour le président Petro, empêtré dans un scandale de corruption touchant son fils. Nos journalistes Alice Brogat et James Vasina nous en disent plus.