Clémentine Autain : "Le président n'arrive pas à faire vivre l'État pour protéger les Français"

France 24 • 30/03/2021 à 20:41

La situation épidémique se dégrade en France. Le président, Emmanuel Macron, pourrait s'exprimer et donner des perspectives aux Français. Se dirige-t-on vers un reconfinement ? Faut-il fermer les écoles ? Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et tête de liste aux élections régionales en Île-de-France, est l'invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique".