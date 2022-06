Claire Nouvian : "Nous accusons le gouvernement français de mentir sur la protection des océans"

information fournie par France 24 • 08/06/2022 à 11:56

Fondatrice et présidente de l'association Bloom qui lutte contre la destruction de l'océan et la surpêche, Claire Nouvian est l'invitée de France 24 à l'occasion de la Journée mondiale des océans. La militante écologiste met notamment en garde contre le péril de la pêche industrielle qui détruit à la fois la biodiversité et les équilibres sociaux de nombreux peuples sur la planète. Elle accuse le président Emmanuel Macron de "mentir intentionnellement" dans ses annonces de protection des océans.