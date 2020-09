France 24 • 07/09/2020 à 16:34

Interrompus par la pandémie du Covid-19, les grands rendez-vous du Septième art tentent des alternatives et une reprise des activités dès la rentrée 2020. Le point sur les nouvelles organisations du 45e Festival international du film de Toronto, qui commence le 10 septembre, et le 46e Festival du cinéma américain à Deauville, qui s'est ouvert vendredi et dure jusqu'au 13 septembre.