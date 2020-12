Cinéma en France : la profession contre-attaque

France 24 • 15/12/2020 à 17:00

Après le report de la réouverture des salles de cinéma en France, la grogne enfle et les professionnels du secteur s'organisent. Manifestations, recours en référé-liberté devant le Conseil d'État, lettre ouverte... Les actions sont nombreuses pour demander une reprise de leur activité. Dans ce numéro spécial de "À l'Affiche", Louise Dupont et Thomas Baurez s'entretiennent avec Sophie Dulac, productrice de cinéma mais aussi exploitante et distributrice.