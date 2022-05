Cinéma : "Doctor Strange", le Marvel de trop ?

information fournie par France 24 • 04/05/2022 à 17:11

Dans ce numéro de "À l'affiche" 100% cinéma, Xavier Leherpeur et Axelle Simon s'intéressent au dernier Disney Marvel, "Doctor Strange", signé Sam Raimi, et à deux films français : "Les passagers de la nuit", de Michaël Kers, avec notamment Emmanuelle Béart et Charlotte Gainsbourg, et "Ténor", qui met face à face Michèle Laroque et le rappeur MB14. Ils jettent aussi un coup d’œil au film d’amour "Los Fuertes" du réalisateur chilien Omar Zuniga Hidalgo.