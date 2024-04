Christophe Ayad, grand reporter : "Le Hezbollah est le fils de l’Iran"

information fournie par France 24 • 03/04/2024 à 12:50

Après près de six mois de conflit à Gaza, la possibilité d'une escalade du conflit se pose alors que la frappe de lundi à Damas, imputée à Israël, a ciblé le consulat iranien. Cette question récurrente depuis le 7 octobre soulève également des interrogations sur les intentions, les priorités et les acteurs régionaux, de l'Iran au Hezbollah libanais en passant par les Houtis du Yémen. Qui a intérêt à l'escalade ? Qui la contient ? Et dans quel but ? Christophe Ayad, grand reporter et auteur de "Géopolitique du Hezbollah" (éditions PUF), nous éclaire sur ces enjeux.