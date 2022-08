information fournie par France 24 • 23/08/2022 à 12:25

Pourquoi le chômage ne disparaît jamais, même en période de plein emploi ? A-t-on tout essayé contre le chômage ? Comment le ramener au niveau le plus bas possible ? Et pourquoi un niveau de chômage bas ne signifie pas forcément des créations d’emplois de qualité ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chômage sans jamais oser le demander est dans cette édition du Gros mot de l’éco.