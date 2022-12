Chine / zéro Covid : "ils ont cru pouvoir maîtriser l’impalpable et le non maîtrisable"

information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 14:00

Après les manifestations qui ont secoué le pays, il semblerait que Pékin veuille alléger la politique zéro Covid. Le pouvoir chinois deviendrait-il plus coopératif ? Pour notre invité, Jan-Cédric Hansen, médecin, vice-président de Global Health Security Alliance et membre de la société Française de Médecine de catastrophe, "ils ont cru pouvoir maîtriser l’impalpable et le non maîtrisable, et en matière de crise, et de pilotage stratégique de crise, il vaut mieux savoir qu’on ne pourra pas faire un zéro, l’objectif zéro est totalement illusoire". Analyse.