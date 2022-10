Chine : Xi Jinping, tout puissant ? Congrès du PCC, le président en route pour un 3e mandat

information fournie par France 24 • 17/10/2022 à 20:41

Le XXe congrès du Parti communiste chinois s’est ouvert ce weekend au palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin. Pendant près de deux heures et devant plus de 2 300 délégués du parti, le président chinois a défendu sa politique zéro covid et évoqué les questions de sécurité. Pour Xi Jinping, la Chine ne renoncera jamais à l’usage de la force pour obtenir la réunification de Taïwan, quitte à prendre les mesures nécessaires pour bloquer tout mouvement séparatiste. Xi Jinping, tout puissant ?