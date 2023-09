Charles III devant le Sénat : "Un moment historique" et un discours "très fort"

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 11:59

Le roi Charles III s'est engagé jeudi 21 septembre à "faire tout ce qui est en (son) pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre le Royaume-Uni et la France", lors d'un discours devant les parlementaires français au Sénat, au 2e jour de sa visite d'Etat. Le souverain, aux convictions environnementales affirmées, a également proposé que France et Royaume-Uni s'engagent autour d'une "Entente pour la Durabilité" afin de répondre "plus efficacement" à "l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité".