information fournie par France 24 • 05/07/2023 à 19:48

Le roi Charles III et la reine Camilla ont participé mercredi à Edimbourg à une cérémonie en l'honneur de leur récent couronnement, accueillis dans la capitale écossaise par une foule de partisans et quelques militants antimonarchie. Les attributs du pouvoir royal en Ecosse - la couronne d'Ecosse, le sceptre et l'épée d'Etat, appelés "les honneurs de l'Ecosse" - ont été présentés au souverain.