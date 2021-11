information fournie par France 24 • 04/11/2021 à 22:31

"On ne peut plus attendre". L'Afrique, émetteur insignifiant de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale mais continent le plus vulnérable face au changement climatique, a appelé au financement de milliards de dollars pour son adaptation, à l'occasion de la COP26. Marieme Bekaye, ministre mauritanienne de l'Environnement et du Développement durable, est l'invitée du Journal de l'Afrique.