Chalutiers : armes de destruction marine

information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 16:03

Des bulldozers des mers ? Le chalutage est pointé du doigt par les scientifiques et les défenseurs de l’environnement comme la technique de pêche la plus destructrice. C’est aussi la plus courante. Poissons, coraux, herbiers marins et sédiments, rien n’échappe à leurs filets, lestés par des poids pesant parfois plusieurs tonnes. Là où les chalutiers passent, les fonds marins se transforment en déserts. "Élément Terre" s’est rendu en Espagne, l’un des pays où cette technique est la plus utilisée.