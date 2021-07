Chagall, Modigliani, Soutine... et tous les autres de "l'école de Paris" présentés au mahJ

France 24 • 02/07/2021 à 13:40

"Premières" s'intéresse cette semaine à la nouvelle exposition du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, qui court jusqu'au 31 octobre à Paris. Intitulée "Chagall, Modigliani, Soutine. Paris pour école (1905-1940)", elle fera date et porte un regard neuf sur les artistes dits de "l'école de Paris". Rencontre avec Pascale Samuel, commissaire de l'exposition et conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain du mahJ.