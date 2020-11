France 24 • 11/11/2020 à 14:49

La Russie a commencé mardi à déployer quelque 2.000 soldats de maintien de la paix, après l'accord signé sous son égide entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie mettant fin à six semaines de combats meurtriers au Nagorny Karabakh. Les explications avec Galia Ackerman, essayiste et historienne