Boursorama • 25/11/2020 à 11:22

Le pacte vert annoncé par la Commission Européenne propose un certain nombre de mesures pour promouvoir le passage à une économie propre et circulaire, restaurer la biodiversité et réduire la pollution. Qui va vraiment bénéficier de cette manne de 750 milliards d'euros ? Les explications d'Alain Pitous, directeur de la Finance Responsable chez OFI AM.

OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.