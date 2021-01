"Ces Français au service de l'étranger" : une enquête sur les élites françaises

France 24 • 26/01/2021 à 14:06

Ils et elles sont passés du service de la France à celui de l'étranger. À lire le dernier livre de notre invité le journaliste d'investigation Clément Fayol, on est en droit de se demander si les anciens grands noms de la politique, de la diplomatie et de la haute fonction publique françaises n'ont pas oublié leur patrie en servant les intérêts d'autres États. Ces élites jouent-elles sciemment contre la France ou pécheraient-elles par naïveté ? Des réponses avec l'auteur de cette enquête parue chez Plon et intitulée "Ces Français au service de l'étranger".