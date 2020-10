Ces artisans qui travaillent pour l'armée française

France 24 • 09/10/2020 à 17:52

En France, les artisans qui travaillent pour l'armée font rimer "France" avec "excellence". Ils ont un savoir-faire particulier qui ne peut être remplacé par aucune machine. Lorsque la fanfare de la Garde républicaine a besoin de nouveaux instruments de musique, comme l'hélicon ou la clarinette, elle fait appel aux meilleurs talents. Quant aux décorations les plus prestigieuses, comme la Médaille militaire et la Légion d'honneur, elles sont fabriquées par les artisans de la Monnaie de Paris, avec un soin et une précision qui ne tolèrent aucun défaut.