Centenaire des 24 heures du Mans : une course impitoyable pour l'homme et la machine

information fournie par France 24 • 06/06/2023 à 12:05

C’est une course de légende à laquelle participent les plus grands constructeurs automobiles. Les 24 heures du Mans fêtent cette année leurs 100 ans : un circuit de 13 km 600, 38 virages, une ligne droite emblématique, théâtre d’exploits mais aussi de drames. Une course qui fascine et qui attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs venus du monde entier. La course du centenaire se déroulera les 10 et 11 juin.