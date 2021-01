Carnet de route d'un gérant by INOCAP Gestion : le fonds Quadrige Europe Midcaps fête ses cinq ans

Partenaire • 26/01/2021 à 16:46

Fonds action qui investit dans les entreprises européennes de croissance de petites et moyennes capitalisations boursières, Quadrige Europe Midcaps fête ses cinq ans.

Son gérant Sébastien Lemonnier est sur le plateau pour souffler les bougies. Il revient sur le processus ultra rigoureux de sélection, basé notamment sur des échanges avec la direction et des visites sur site, et explique comment ce lien a été maintenu malgré la crise sanitaire de 2020. Il réaffirme également sa conviction sur le potentiel des valeurs moyennes à court et moyen terme.