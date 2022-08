Canada : l’interdiction provisoire d’importation des armes de poing entre en vigueur

information fournie par France 24 • 19/08/2022 à 15:06

À compter du vendredi 19 août, les particuliers et les entreprises ne peuvent plus importer d’armes de poing à autorisation restreinte au Canada, à quelques exceptions près. La décision annoncée plus tôt ce mois-ci vise à accélérer un élément clé de l’effort fédéral visant à limiter le nombre d’armes de poing dans le pays. Le gouvernement souhaite rendre cette interdiction définitive dès la rentrée, même si la mesure ne fait pas l'unanimité.