Camélia Jordana, "irrésistible" dans sa toute première série

information fournie par France 24 • 26/09/2023 à 15:20

Elle porte sa voix sur scène, à l’écran, mais aussi dans la rue… Révélée en 2009 par l'émission “La Nouvelle Star”, Camélia Jordana compte depuis quatre albums et une vingtaine de films à son actif. César du meilleur espoir féminin en 2016 pour "Le Brio", Victoire de la musique en 2019 pour "Lost", elle est de retour avec une réédition de son quatrième album "Facile x Fragile". On la retrouve aussi au cinéma, dans le rôle d’une femme prête à tout pour obtenir justice après la mort de son frère décédé à la suite d’une interpellation policière. Et preuve que rien ne lui résiste, elle est aujourd’hui à l’affiche d’une série : “Irrésistible”, comédie romantique autour d’une trentenaire malmenée par l’amour.