information fournie par Boursorama • 16/02/2022 à 10:16

La dissociation entre la fonction de président et de directeur général se généralise de plus en plus au sein de l'indice parisien. Répond-t-elle à une demande des investisseurs ? L'analyse de Loïc Dessaint, directeur en charge de la gouvernance de Proxinvest.

