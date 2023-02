"C'est absolument décisif" : Ouvrir l'accès et garantir de l'aide en Turquie et en Syrie

information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 12:34

Dans un froid glacial, les sauveteurs mènent une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés au lendemain du puissant séisme dont le bilan, en constante aggravation, dépasse désormais les 8.300 morts en Turquie et en Syrie. Selon Harlem Désir, ancien député européen et Vice-Président de l'IRC (International Rescue Committee), "c'est une course contre la montre, mais aussi une course pour l'accès aux populations qui sont parfois très isolées y compris dans les zones rurales, très loin des centres urbains".