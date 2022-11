information fournie par France 24 • 22/11/2022 à 16:05

Le sentiment anti-français s'est renforcé ces derniers mois au Burkina Faso, ancienne colonie française où sont stationnés des soldats français, et les manifestations visant la France s'y sont multipliées. Face à ces relations qui se tendent de plus en plus entre Paris et Ouagadougou, Paris n'écarte pas l'idée du départ des ses forces spéciales